"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. #حررته_فقيدني

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05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 08:49 PM

"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. #حررته_فقيدني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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