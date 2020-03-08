رئاسة الحرمين الشريفين توجِّه بإيقاف نظام البصمة بسبب "كورونا"

ضمن خطواتها الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس ومنع انتقاله

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإيقاف نظام البصمة مؤقتًا حتى إشعار آخر احترازيًّا.

ويأتي هذا التوجيه ضمن الخطوات الاحترازية التي تقوم بها رئاسة الحرمين الشريفين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.