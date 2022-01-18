فوق الـ 88 .. "برنت" يواصل الارتفاع وتوقعات ببلوغه 100 دولار في الربع الثالث

أسعار النفط تستمر في تسجيل المكاسب "الخام العالمي" سجل أعلى مستوى منذ 2014

تواصل أسعار النفط تسجيل المكاسب، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام "برنت"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مستوى 88 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2014.

ورفع بنك "غولدمان ساكس" توقُّعاته لخام برنت خلال عامَي 2022 و2023، وتوقَّع أن يصل سعر الخام إلى 100 دولار في الربع الثالث من العام الحالي.

وبحلول الساعة 10:47 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.24% إلى 85.70 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.83% إلى 88.06 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات موقع "بلومبرغ".

يأتي ذلك في ظل مخاوف بحدوث اضطرابات محتملة للإمدادات الخام، تزامناً مع انحسار المخاوف بشأن تأثير انتشار المتحور أوميكرون على الطلب العالمي على الذهب الأسود.