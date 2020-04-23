ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا بمدينة أبها إلى 39 حالة

فيما سجّلت إصابة جديدة بالفيروس

ارتفع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩، إلى 39 حالة، وذلك وفق مؤشر حالات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة.

يأتي هذا فيما سجلت أبها، اليوم، إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يبين الموقع عدد الحالات النشطة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء.

فيروس كورونا الجديد

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23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 04:24 PM

فيما سجّلت إصابة جديدة بالفيروس

ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا بمدينة أبها إلى 39 حالة

محمد المواسي

أبها

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ارتفع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩، إلى 39 حالة، وذلك وفق مؤشر حالات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة.

يأتي هذا فيما سجلت أبها، اليوم، إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يبين الموقع عدد الحالات النشطة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء.

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فيروس كورونا الجديد

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