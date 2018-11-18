المملكة تُدين وتستنكر بشدة انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية

مصدر بـ"الخارجية" جدد التأكيد على تضامن السعودية مع العراق ضد الإرهاب

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

1

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440 10:23 PM

مصدر بـ"الخارجية" جدد التأكيد على تضامن السعودية مع العراق ضد الإرهاب

المملكة تُدين وتستنكر بشدة انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 405

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018