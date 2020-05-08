"أضم" تسجل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا"

لشاب وفتاتين في "الجويني" بمركز الجائزة

سجلت محافظة أضم بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم الجمعة، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص تتراوح أعمارهم بين ١٩ - ٢٤ عاماً، وذلك بقرية الجويني التابعة لمركز الجائزة.

وسجلت تلك الحالات لشاب وفتاتين مخالطين لحالات تم الإعلان عنها سابقاً من قبل وزارة الصحة.

وكانت محافظة أضم قد سجلت خلال الأيام الماضية ثماني حالات؛ ليصل إجمالي الإصابات حتى اليوم إلى 11 حالة.

يُذكر أن أغلب تلك الحالات سجلت في قرية الجويني بمركز الجائزة التي تم إغلاقها الأسبوع الماضي من قبل الجهات المعنية.