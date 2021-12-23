السفير السعودي لدى كوت ديفوار يهنئ مديرة قطاع السياسات بالبنك الإفريقي بمنصبها الأممي الجديد

بعد اختيارها نائبة للأمين التنفيذي وكبيرة الاقتصاديين للجنة الاقتصادية الإفريقية بالأمم المتحدة

استقبل عبدالله بن حمد السبيعي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار، بمقر السفارة أمس الأربعاء، مديرة قطاع السياسات الاقتصادية الكلية والبحوث في البنك الإفريقي للتنمية الدكتورة حنان مرسي.



وقدم السفير السبيعي خلال اللقاء التهنئة للدكتورة مرسي بمنصبها الجديد نائبة للأمين التنفيذي وكبيرة الاقتصاديين للجنة الاقتصادية الإفريقية في الأمم المتحدة.