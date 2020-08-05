"الجمارك": تمديد مهلة تصحيح البيانات الجمركية لثلاثة أشهر إضافية

مع دفع الفروقات دون الغرامات المترتبة

أوضحت "الجمارك السعودية" أنه للمستوردين تصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة، وذلك بعد تمديد المهلة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" من الجمارك السعودية 3 أشهر إضافية.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إنه "تم تمديد المبادرة 3 أشهر إضافية، مع الاكتفاء بدفع الفروقات الجمركية دون الوقوع في الغرامات المترتبة على ذلك".

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05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 08:28 PM

مع دفع الفروقات دون الغرامات المترتبة

"الجمارك": تمديد مهلة تصحيح البيانات الجمركية لثلاثة أشهر إضافية

ذياب الشمري

الرياض

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أوضحت "الجمارك السعودية" أنه للمستوردين تصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة، وذلك بعد تمديد المهلة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" من الجمارك السعودية 3 أشهر إضافية.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إنه "تم تمديد المبادرة 3 أشهر إضافية، مع الاكتفاء بدفع الفروقات الجمركية دون الوقوع في الغرامات المترتبة على ذلك".

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