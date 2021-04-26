حائل على موعد مع سحب رعدية ورؤية تتدنى

تنبيه "الأرصاد" أشار لنشاط في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية، ونشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 10 مساءً.