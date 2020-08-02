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إجمالي الإصابات يقترب من 5 ملايين.. وأكثر من 154 ألفًا فارقوا الحياة

الولايات المتحدة تسجِّل 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 وفاة بـ"كورونا"

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.601.526 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154.002 حالة وفاة.