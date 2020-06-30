HUAWEI AppGallery يسلط الضوء على أفضل التطبيقات في السعودية

يقدم تطبيقات مصممة لتوفير أفضل تجربة لمستخدمي أجهزة "هواوي" الذكية

تقوم هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة، بتسليط الضوء والترويج لمجموعة من أبرز التطبيقات الذكية المتاحة في السعودية من خلال HUAWEI AppGallery.

وHUAWEI AppGallery منصة التطبيقات الرسمية لأجهزة "هواوي" الذكية؛ حيث توفر لمستخدمي "هواوي" منصة موثوقة تلبي جميع احتياجات المحتوى الخاصة بهم.

ويتوسع نطاق المحتوى في AppGallery ليشمل بعضًا من أفضل المحتوى المتوفر للمستخدمين في السعودية، بالإضافة إلى تطبيقات تخدم الاحتياجات اليومية للمستخدمين، وتجارب رقمية جديدة مذهلة في إمكانها إلهام وإسعاد مستخدمي المتجر الرسمي المحليين.

وبما أنه تم تطوير التطبيقات في HUAWEI AppGallery لتعمل خصيصًا على أجهزة "هواوي" الذكية؛ ففي إمكان العديد من التطبيقات أن تستفيد من الميزات المتقدمة لأجهزة "هواوي"، بهدف إنشاء تجارب تفاعلية جديدة.

من جهتها، تتحقق "هواوي" من كل تطبيق كي تضمن أمان وحماية البيانات؛ الأمر الذي يضمن حصول المستخدمين على تطبيقات ذات جودة عالية، كما في إمكانهم أن يطمئنوا أنهم يستخدمونها بأمان.

وقال آدم شياو، المدير التنفيذي لـHUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "أطلق متجر هواوي الرسمي AppGallery لأول مرة في الصين عام 2011. ثم أطلق الإصدار العالمي رسميًّا في أبريل 2018. ويعمل المتجر الرسمي على ربط أكثر من 420 مليون مستخدم نشط لـ"هواوي" شهريًّا عبر أكثر من 170 دولة ومنطقة تقع ضمن منظومة هواوي لذكية والمبتكرة".

وأضاف شياو: "تُوَسع "هواوي" كمية المحتوى المحلي المتوفر في متجرها الرسمي في السعودية، كي تمنح مستخدمينا في المملكة المزيد من الخيارات والتجارب الأفضل عبر أجهزتهم الذكية من "هواوي".

وعملت "هواوي" على تطوير ميزات معينة لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل محتوى لهم؛ لا سيما في ظل وجود كمية متزايدة من المحتوى المتاح عبر AppGallery. وقد قسم المحتوى إلى 18 فئة من أجل تسهيل عملية التصفح. ومع ميزة "Volt Algorithm" من "هواوي"، بإمكان المستخدمين الحصول على اقتراحات لأفضل محتوى يناسب احتياجاتهم.

أما التطبيقات المختارة لهذا الأسبوع، فهي:

Visit Saudi

وهو التطبيق الرسمي للسياحة في السعودية، ويأتي بإشراف وزارة السياحة السعودية. ومن خلال عمله كدليل سياحي متنقل، يعرض موقع Visit Saudi أفضل الوجهات السياحية والمطاعم ومراكز التسوق والحدائق الترفيهية والفنادق والشواطئ والمتاحف، وغيرها الكثير من جميع أنحاء المملكة. ويتضمن التطبيق خدمات للسياح، تتضمن حجز الفنادق وحجز الرحلات الجوية ودليل محدث وخرائط.

الكهرباء AlKahraba

هو تطبيق الهواتف الذكية الرسمي للشركة السعودية للكهرباء. وفي إمكان عملاء الشركة استخدام التطبيق للوصول إلى مجموعة من الخدمات، التي تتضمن الوصول إلى بيانات الفواتير والمدفوعات، والتسجيل للحصول على خدمات الرسائل القصيرة والفواتير الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد موقع مكتب خدمة العملاء على الخريطة.