"هيئة الترفيه" تعلن عن برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالباً وطالبة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تقديم برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالباً وطالبةً في القطاع.
وقالت "هيئة الترفيه": إن البرنامج يقدم عبر الأكاديمية السعودية للترفيه، وبالتعاون مع جامعة "كوت دازور" الفرنسية، والمدة الزمنية للبرنامج سنتان منتهية بالتوظيف.
وفيما يلي تفاصيل البرنامج ومزاياه، كما جاء على حساب الهيئة العامة للترفيه:
عبر الأكاديمية السعودية بالتعاون مع جامعة "كوت دازور" الفرنسي
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تقديم برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالباً وطالبةً في القطاع.
وقالت "هيئة الترفيه": إن البرنامج يقدم عبر الأكاديمية السعودية للترفيه، وبالتعاون مع جامعة "كوت دازور" الفرنسية، والمدة الزمنية للبرنامج سنتان منتهية بالتوظيف.
وفيما يلي تفاصيل البرنامج ومزاياه، كما جاء على حساب الهيئة العامة للترفيه: