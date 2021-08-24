السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة

غردت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بقرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقّوا جرعتي #لقاح_كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
بعد تداول القرار
غردت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بقرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقّوا جرعتي #لقاح_كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.