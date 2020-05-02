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تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى السابعة مساء اليوم

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأبانت "الأرصاد" أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.