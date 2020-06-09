سلطنة عمان: 712 إصابة جديدة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للحالات المسجلة يبلغ 18198

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 712 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 362 لعمانيين و350 لغير عمانيين.

وقالت الوزارة: إن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ارتفع إلى 18198 و83 وفاة وتماثل 4152 حالة للشفاء.

وذكرت أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2688؛ لافتة إلى أن الحالات المنومة اليوم عددها 47؛ فيما بلغ إجمالي المنومين 291 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 85.