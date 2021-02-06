سفير المملكة بالنيجر يشارك في حفل إطلاق خطة الدعم الحكومية وتدشين المدرسة العسكرية

ترأسه الرئيس إيسوفو محمدو

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي؛ في حفل الإطلاق الرسمي المشترك لخطة الدعم الحكومية وخطة مواجهة الوضع الإنساني لشركاء النيجر لعام 2021م.

كما شارك العلي؛ بصفته عميداً للسلك الدبلوماسي بالنيجر، في الحفل الرسمي لتدشين المدرسة العسكرية العليا بالعاصمة نيامي، الذي ترأسه الرئيس النيجري إيسوفو محمدو.