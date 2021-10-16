المدينة المنورة.. "نسائي الشؤون الإسلامية" ينظم حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

تزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالمرض في أكتوبر من كل عام

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، ممثلًا في إدارة القسم النسائي؛ الحملة التوعوية للوقاية من سرطان الثدي الذي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة، وذلك تزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وتهدف الحملة التي تضمنت التعريف بسرطان الثدي وخصائص الخلايا السرطانية والعوامل التي تزيد من خطر الإصابة به وأعراضه إلى جانب محاضرة توعوية وتثقيفية عن أهمية الكشف المبكر في علاج مرض سرطان الثدي وآثار المرض في المملكة؛ إلى نشر الوعي بين سيدات المجتمع السعودي وأهمية الكشف والفحص المبكر لسرطان الثدي ومعالجته والوقاية منه والحد من آثاره السلبية والعمل مع المصابات به خطوة بخطوة حتى الوصول للشفاء بمشيئة الله تعالى.