"شرطة مكة" تحقق في وفاة فتاة متأثرة بحروق سجائر وكدمات متفرقة

فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة

فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار حروق سجائر، وكدمات متفرقة بأنحاء جسمها. وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة حروق سجائر كدمات الأدلة الجنائية الطبيب الشرعي

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24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 11:01 PM

فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة

"شرطة مكة" تحقق في وفاة فتاة متأثرة بحروق سجائر وكدمات متفرقة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار حروق سجائر، وكدمات متفرقة بأنحاء جسمها. وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

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مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة حروق سجائر كدمات الأدلة الجنائية الطبيب الشرعي

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