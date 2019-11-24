"شرطة مكة" تحقق في وفاة فتاة متأثرة بحروق سجائر وكدمات متفرقة

فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة

فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار حروق سجائر، وكدمات متفرقة بأنحاء جسمها. وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.

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