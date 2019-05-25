"تعليم المجمعة" يعتمد حركة النقل الداخلي لـ 474 معلمًا ومعلمة

من 1016 متقدمًا بالمحافظة.. والاستعلام عبر نظام "نور"

اعتمد مدير التعليم بمحافظة المجمعة، حركة النقل الداخلي لـ 474 معلمًا ومعلمة من أصل 1016 متقدمًا للدخول في الحركة بالمحافظة، للعام الحالي.

وقالت الإدارة إن نسبة تحقيق الرغبات بين طالبي النقل الداخلي من المعلمين بلغت 53٪، والمعلمات 40٪، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الحساب الشخصي ( للمعلم - للمعلمة) في نظام نور.

وأضافت أن فترة الاعتراض على الحركة إلكترونيًا في نظام نور، تبدأ من اليوم، وحتى السبت الموافق 27-9-1440هـ.