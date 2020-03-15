مصادر "سبق": منع التجمعات بالأماكن العامة كالحدائق والشواطئ والأنشطة البرية

الداخلية ستتابع تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية

أكدت مصادر "سبق" أنه صدر توجيه بمنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، بما فيها (الحدائق، والشواطئ، والأنشطة البرية)، وما في حكمها.

وجاء ذلك نظرًا لمستجدّات الوضع الوبائي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، فقد عزمت اللجان المعنية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأفادت المصادر بأن القطاعات المعنية في وزارة الداخلية ستتابع تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

فيروس كورونا الجديد

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 07:53 PM

الداخلية ستتابع تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية

مصادر "سبق": منع التجمعات بالأماكن العامة كالحدائق والشواطئ والأنشطة البرية

متعب البقمي

جدة

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أكدت مصادر "سبق" أنه صدر توجيه بمنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، بما فيها (الحدائق، والشواطئ، والأنشطة البرية)، وما في حكمها.

وجاء ذلك نظرًا لمستجدّات الوضع الوبائي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، فقد عزمت اللجان المعنية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأفادت المصادر بأن القطاعات المعنية في وزارة الداخلية ستتابع تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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فيروس كورونا الجديد

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