"المدني" يسيطر على حريق عمارة بمروة جدة دون إصابات

فريق التحقيق باشر الموقع لمعرفة الأسباب

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بجدة، من السيطرة على حريق اندلع بارتداد عمارة مكونة من 5 أدوار بحي المروة شمال المحافظة بعد إخلاء سكانها.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (22:49) من مساء أمس الثلاثاء، عن اندلاع حريق بعمارة بحي المروة.

‏وأضاف القرني أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بمساحة ٢×٣، وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

وتابع: باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.