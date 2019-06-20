





1

نشرتها "الداخلية".. تضمنت كمية من المخدرات وشباناً في حالة غير طبيعية

بالفيديو.. ضبط ممنوعات ومطلوبين في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض

640

نشرت وزارة الداخلية تغطية ميدانية لعمليات الضبط التي تقوم بها الدوريات الخاصة بأمن الطرق في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض.

وعبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات" نشرت الوزارة التغطية التي أظهرت ضبط عدد من الحالات من ضمنها ضبط كمية من المخدرات وشبان في حالة غير طبيعية ومطلوبين لأقسام الشرطة.