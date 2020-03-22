شاهد.. التزام السكان وأصحاب المحالّ التجارية بحي النكاسة بمكة

بعد التوجيهات الصادرة للحد من انتشار "كورونا"

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً تؤكد التزام السكان وأصحاب المحلات التجارية في حي النكاسة بالعاصمة المقدسة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك بعد اجتماع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مع ممثلين عن الجاليات البروماوية؛ للتنسيق في قفل الأسواق الشعبية في الحال، واتخاذ الاحترازات والإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل الأحياء، وتبليغهم توجيهات الجهات العليا.

مكة المكرمة إمارة مكة فيروس كورونا الجديد

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22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 07:47 PM

بعد التوجيهات الصادرة للحد من انتشار "كورونا"

شاهد.. التزام السكان وأصحاب المحالّ التجارية بحي النكاسة بمكة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً تؤكد التزام السكان وأصحاب المحلات التجارية في حي النكاسة بالعاصمة المقدسة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك بعد اجتماع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مع ممثلين عن الجاليات البروماوية؛ للتنسيق في قفل الأسواق الشعبية في الحال، واتخاذ الاحترازات والإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل الأحياء، وتبليغهم توجيهات الجهات العليا.

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مكة المكرمة إمارة مكة فيروس كورونا الجديد

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