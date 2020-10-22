وفاة وأربع إصابات في حادث بين مركبات بعقبة حزنة ببلجرشي

3 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة يباشرون

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير وقع مساء اليوم بعقبة حزنة، ونتج عنه وفاة وعدد من الإصابات.

وصرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق"، بأن عمليات الهلال تلقّت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعة 17:22 مساء اليوم الخميس بمنتصف عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود خمس إصابات بالموقع: إصابة خطيرة cpr توقف قلب وتنفس تم التدخل إسعافياً وعمل له الإنعاش القلبي الرئوي لحين وصوله المستشفى وثلاث إصابات متوسطة.

وأردف أنه تم التدخل إسعافيّاً لهم ونقلت جميع الإصابات لمستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي، فيما نقلت إحدى الإصابات عن طريق إسعاف الصحة.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ، أو عن طريق تطبيق أسعفني عبر الأجهزة الذكية.

.....................................

الرابطة بين محافظتي المخواة وبلجرشي

شاهد.. سقوط مركبة بعقبة حزنة و5 إصابات مختلفة بينها خطيرة

تسبب سقوط مركبة قبل قليل من منحدر في عقبة حزنة الرابطة بين محافظتي المخواة وبلجرشي، في 5 إصابات مختلفة بينها إصابات خطيرة.

بدورها باشرت عدة جهات الموقع لإخلاء المصابين وفتح الطريق أمام المارّة.