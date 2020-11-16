رئيس الشورى يفتتح السنة الأولى من الدورة الـ8 والمجلس يعيد تشكيل لجانه

مدة اللجان المتخصصة سنة واحدة ولا يجوز إعادة ترشيح رئيسها ونائبه مجددًا

انطلقت اليوم جلسة مجلس الشورى العادية الأولى للسنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ.

وقد رفع رئيس مجلس الشورى أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على افتتاحه بحضور سمو ولي العهد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء الماضي، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وإلقاءه الخطاب الملكي السنوي في المجلس.

وأعاد المجلس تشكيل لجانه المتخصصة في جلسته العادية اليوم الاثنين، وعددها 14 لجنة؛ حيث يشترك كل عضو في المجلس في لجنة متخصصة واحدة بحسب اختصاصه وخبرته.

وتكون مدة اللجان المتخصصة سنة واحدة ولا يجوز إعادة ترشيح رئيس اللجنة ونائبه إلا لمرة واحدة فقط، ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه من خلال الاقتراع السري، وتدرس اللجان المتخصصة ما يحال إليها من موضوعات وترفع تقريرها الذي يتضمن توصياتها للمناقشة.

واللجان المتخصصة هي: (الشؤون الإسلامية والقضائية، الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الاقتصاد والطاقة، الشؤون الأمنية، الشؤون الخارجية، الإدارة والموارد البشرية، التعليم والبحث العلمي، الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، المالة، الصحية، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، الحج والإسكان والخدمات، والمياه والزراعة والبيئة).

ويكوّن مجلس الشورى لجانه المتخصصة؛ وفقًا للباب الثاني- الفصل الأول من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة.

ويحدد عضو المجلس، اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها مع لجنتين بديلتين، وتُعد الأمانة العامة قوائم المرشحين لعضوية اللجان وفقًا لرغبات الأعضاء واختصاصاتهم وخبراتهم وحاجة اللجان.

وتُعرض القوائم المقترحة على المجلس لمناقشتها؛ تمهيدًا لإقرارها، ويتم اختيار رئيس اللجنة المتخصصة ونائبه عن طريق الاقتراع السري في أول اجتماع للجنة بعد تكوينها برئاسة أكبر أعضائها سنًّا.

وتكون مدة اللجان المتخصصة سنة، وتكون مدة رئيس اللجنة ونائب الرئيس سنة، ويجوز إعادة ترشيح كل منهما لمرة واحدة فقط.

وفيما يتعلق بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية؛ فقد فاز برئاسة اللجنة الدكتور سليمان بن علي الفيفي، ويتولى منصب نائب رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني.

وتضم اللجنة في عضوياتها: "الدكتور عاصم بن محمد مدخلي، الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، مبارك بن خلف الدوسري، الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ".

وفيما يتعلق بلجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب؛ فسيكون رئيس اللجنة هو الدكتور واصل بن داوود المذن، ونائب الرئيس الأميرة الدكتورة الجوهرة بن فهد آل سعود، وأعضاء اللجنة "د.إبراهيم بن محمد القناص، د.آمال بن يحيى الشيخ، د.تركي بن صالح العواد، د.حسن بن حجاب الحازمي، د.ريمة بنت صالح اليحيا، عبدالله بن أحمد آل طاوي، محمد بن سعد السبيعي، ناصر بن محمد الدغيثر".

وفيما يتعلق بلجنة الإدارة والموارد البشرية؛ فسيكون رئيس اللجنة هو عطا بن حمود السبيتي، ونائب الرئيس د.سامية بن عبدالله بخاري، والأعضاء "د.أميرة بن أحمد الجعفري، د.رزق بن مقبول الريس، زاهر بن محمد الشهري، د.سلطان بن عقلاء المرشد، د.سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي، د.عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، د.فيصل بن حمود العماج، د.محمد بن عبدالله آل عباس، ود.منى بنت عبدالمحسن الفضلي".

وبخصوص لجنة الاقتصاد والطاقة؛ فسيكون الرئيس هو د.فيصل بن منصور آل فاضل، والنائب هو د.فهد بن سليمان التخيفي، والأعضاء "م.إبراهيم بن محمد آل دغير، د.أسامة بن حسن عارف، د.إيمان بنت سعد الزهراني، حنان بنت عبدالله السماري، خالد بن محمد البواردي، م.صالح بن فهد النزهة، م.علي بن عايض القرني، د.فارس بن عبدالله العصيمي، د.محمد بن سعد آل زومة، نايف بن رشيد الوطبان".

وفيما يتعلق بلجنة الشؤون الأمنية فيكون الرئيس هو اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري، والنائب هو اللواء منصور بن سلطان التركي، والأعضاء "اللواء الركن تركي بن حمود العنزي، اللواء سامي بن زيد الحازمي، اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي، اللواء علي بن عبدالرحمن آل الشيخ، الأمير فهد بن سعد آل سعود، فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة، اللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي، اللواء مساعد بن سالم الخالدي ود.مستورة بنت عبيد الشمري".

وفيما يتعلق بلجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار؛ فيكون الرئيس هو د.علي بن أحمد القرني، والنائب د.مها بنت عبدالله السنان، والأعضاء "د.إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، د.علي بن إبراهيم الغبان، د.علي بن سعد العلي، فضل بن سعد البوعينين، د.فهد بن عبدالله الطياش، د.فيصل بن علي طميحي، محمد بن راشد الحميضي، منى بنت عابد خزندار، ود.هيفاء بنت حمود الشمري".

وفيما يتعلق بلجنة التعليم والبحث العلمي، فيكون الرئيس هو د.ناصر بن علي الموسى، والنائب د.أمل بنت سلامة الشامان، والأعضاء "د.تركي بن مشهور العنزي، د.سعد بن عبدالرحمن العمري، د.صالح بن محمد الشمراني، د.عائشة بنت حسن زكري، د.عبدالله بن عمر النجار، د.مصلح بن معيض الحارثي، د.ناصر بن منصور طيران، ود.هاني بن يوصف خاشقجي".

وفيما يتعلق باللجنة الصحية؛ فستكون الرئاسة للدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، ونائب الرئيس هو د.صالح بن عبدالرحمن الشهيب، والأعضاء "د.أميرة بنت أحمد البلوي، د.حسن بن سالم آل مصلوم، د.خالد بن محمد السيف، رائد بن عبدالله التميمي، د.عالية بنت محمد الدهلوي، د.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي، د.منى بنت عبدالله آل مشيط، د.نجوى بنت عبدالكريم الغامدي".

وبخصوص اللجنة المالية، فستكون الرئاسة لصالح بن منيع الخليوي، والنائب هو إبراهيم بن محمد المفلح، والأعضاء "رائدة بنت عبدالله أبو نيان، سعد بن صالح السبتي، د.صلاح بن خالد الطالب، طلال بن إبراهيم القضيبي، عبدالعزيز بن بدر العبدالجبار، عيسى بن محمد العيسى، مطشر بن طراد المرشد، منصور بن عبدالعزيز البصيلي، ويزيد بن محمد التويجري".

وفيما يتعلق بلجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ فيكون الرئيس هو هزاع بن بكر القحطاني، والنائب د.متعب بن عايد المطيري، والأعضاء "أسامة بن ياسين الخياري، بندر بن محمد عسيري، د.خيران بن دباش رجب، د.عبدالعزيز بين سلامة الجلعود، عبدالله بن عبدالعزيز الضراب، د.عيسى بن رفاعي العتيبي، د.لطيفة بمن محمد العبدالكريم، د.هتان بن عبدالكريم تمراز، د.هشام بن كمال الفارس".

وبخصوص لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية؛ فيكون الرئيس هو د.هادي بن علي اليامي، والنائب كوثر بنت موسى الأربش، والأعضاء "أحمد بن عبدالعزيز اليحيى، أحمد بن علي المحمادي، أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، د.إباس بن سمير الهاجري، د.أيوب بن منصور الجربوع، د.سلطان بن سعد القحطاني، عبدالمحسن بن محمد المنيف، د.لطيفة بنت عثمان الشعلان".

وفيما يتعلق بلجنة الحج والإسكان والخدمات فيكون الرئيس هو د.أيمن بن صالح فاضل، والنائب محمد بن حمود المزيد، والأعضاء "د.أسماء بنت سليمان المويشير، د.حسين بن صليب العتيبي، م.طارق بن عبدالعزيز الفارس، د.عطية بن محمد العطوي، محمد بن عبدالكريم الجنيدل، م.محمد بن مدني العلي، م.مفرح بن محمد الزهراني، م.نبيه بن عبدالمحسن البراهيم".

وبخصوص لجنة المياه والزراعة والبيئة، يكون الرئيس د.سعود بن ليلى الرويلي، والنائب د.وليد بن محمد زاهد، والأعضاء "د.خالد بن عبدالمحسن المحيسن، د.خالد بن محمود زبير، د.عائشة بنت علي عريشي، م.عباس بن أحمد هادي، د.عبدالله بن سعد الوقداني، عقلاء بن علي العقلاء، د.محمد بن حسين عشري، د.منصور بن عطية المزروعي".