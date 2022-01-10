نيابة عن القيادة.. وزير الرياضة يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في افتتاح منتدى شباب العالم، الذي أقيم اليوم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف منتدى شباب العالم، إلى جمع الشباب من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية.

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10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443 05:12 PM

نيابة عن القيادة.. وزير الرياضة يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في افتتاح منتدى شباب العالم، الذي أقيم اليوم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف منتدى شباب العالم، إلى جمع الشباب من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية.

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