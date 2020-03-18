"الدريويش": قرار ترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا.. علينا الامتثال

كشف مدير محكمة دومة الجندل سابقًا، وإمام وخطيب جامع الدريويش الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش؛ عن أن "قرار ترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا، فعلينا الامتثال".
وتفصيلًا قال "الدريويش": "جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي، رحمه الله، أنه قال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة لخوف حدوث المرض".
وأضاف "الدريويش": "قلت: هذا من يسر الشريعة؛ قال الله تعالى: (فإن مع العسر يسرًا)، وبما أن القرار بترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا؛ فعلينا الامتثال، وأن تصلي أنت وزوجتك وأولادك في بيتك جماعة، والجمعة ظهرًا".
دعا الزوج إلى الصلاة مع زوجته وأولاده في بيته جماعة والجمعة ظهرًا
كشف مدير محكمة دومة الجندل سابقًا، وإمام وخطيب جامع الدريويش الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش؛ عن أن "قرار ترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا، فعلينا الامتثال".
وتفصيلًا قال "الدريويش": "جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي، رحمه الله، أنه قال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة لخوف حدوث المرض".
وأضاف "الدريويش": "قلت: هذا من يسر الشريعة؛ قال الله تعالى: (فإن مع العسر يسرًا)، وبما أن القرار بترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا؛ فعلينا الامتثال، وأن تصلي أنت وزوجتك وأولادك في بيتك جماعة، والجمعة ظهرًا".