التجارة" تدعو إلى إبداء آرائهم حيال إلغاء متطلب الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب

في إطار تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال

دعت وزارة التجارة انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية على البريد الإلكتروني وذلك قبل تاريخ 11 /03 / 1442هـ.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت الوزارة أنّ الرفع بإلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لن يترتب عليه أي أثر سلبي على استمرار ممارسة هذا النشاط من خلال وجوده في السجل التجاري للمنشأة، كما يمكن للمنشآت إضافته بسجلاتها التجارية.

ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال المقترح على البريد الإلكتروني عبر الرابط التالي : (professionallicenses@mc.gov.sa).