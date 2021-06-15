"تعليم الرياض" يعتمد افتتاح 48 مركزًا للدعم التعليمي الصيفي

لبناء وتعزيز المهارات وتنمية قدرات طلاب الابتدائية والمتوسطة

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، افتتاح 48 مركزًا للدعم التعليمي الصيفي "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي"، في كافة مكاتب التعليم التابعة لها بنين وبنات بواقع مدرسة واحدة لكل مرحلة ابتدائية ومتوسطة للبنين وأخرى للبنات في كل مكتب تعليم.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الهدف من هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لمجتمعها.

وبين "الوهيبي" أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية ستستمر لمدة ستة أسابيع، بدءًا من 3 ذي القعدة الجاري إلى 4 ذي الحجة المقبل، ومن 16 إلى 26 ذي الحجة، وستركز هذه المراكز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم؛ وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

ودعا الوهيبي أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في هذه المراكز، واستثمار أوقات أبنائهم خلال الإجازة الصيفية وتنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم المختلفة من خلال الرابط التالي:

https://cutt.us/QFLxn

جدير بالذكر أن هذه المراكز ستقيس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة من خلال عمليات التقويم؛ حيث تتضمن تقويمًا قبليًّا في الأسبوع الأول من التطبيق، وتقويمًا تكوينيًّا أسبوعيًّا، بالإضافة إلى التقويم الختامي.