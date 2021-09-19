"الربيعة" يستعرض مع منسق الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن

لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها

‬التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن السيد وليام ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني في اليمن والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وأعرب "جريسلي" عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك سلمان للإغاثة وتقديره لدور المركز المهم والبارز في اليمن، مشيداً بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديم المساعدات وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية.