"رئيس الهيئات": الخروج على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة لهم أول فتنة حدثت في تأريخ المسلمين

قال: إلى اليوم والأمة تعاني بسبب هذه الفتنة التي وقعت في زمن عثمان بمقتله

شدد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في التحذير من خطورة التغريدات والحسابات المشبوهة، التي تتصيد معايب وأخطاء ولاة الأمور لتأليب وإيغار صدور النَّاس عليهم وتدعو إلى الخروج على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة لهم، مؤكدًا أن ذلك من أعظم الشرور والفتن التي تجلب الويلات والمصائب على الأمة.

وأشار إلى أن الخروج على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة لهم "أول فتنة حدثت في تأريخ المسلمين وأول باب كسر من أبواب شريعة سيد المرسلين ﷺ.

ولفت السند الذي كان يتحدث أمس في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة إلى أن "المستقرئ لتاريخ المسلمين يجد أن من أعظم المصائب التي حلت بالأمة، حلت بالإخلال بجانب السمع والطاعة لولاة الأمور.

وحذر في هذا السياق من أن هناك من يدعو لشق عصا الطاعة والخروج على ولاة الأمور، محذرًا أن ذكر معايب ومثالب ولاة الأمور من الإعانة على سفك دمائهم، فهذا من فعل الخوارج والمعتزلة رضي من رضي وغضب من غضب، فهذا الفعل ليس له توصيف إلا أنه من فعل الخوارج وهو من أعظم أسباب الشر والبلاء والفتنة والضر بالمسلمين مشيرًا إلى أنه لا علاج للخوارج إلا باستئصال شأفتهم كما أوصى بذلك الرسول ﷺ.

وحذر "السند" بأن جماعات الإخوان المسلمين وداعش وغيرها تعمل ضد الإسلام والمسلمين وضد منهج أهل السنة والجماعة وإن كانت تدعي أنها جماعات إسلامية وهي دعوات سياسية للوصول إلى الحكم وتفريق الأمة.

وذكر السند أن من واجبات ولي الأمر الشرعية منع دعاة الفتنة من إضلال وإضرار الناس.

وأضاف: نتفيأ ظلال بركة إقامة الشريعة الإسلامية التي أقامتها الدولة السعودية منذ تأسيسها إلى اليوم ويقوم عليها ويرعاها هذان الرجلان العظيمان الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وشدد "السند" في هذا الصدد على أن الدفاع وحماية المملكة العربية السعودية والذود عنها دين يدين المسلم به ربه عز وجل ويتقرب بِه إلى الله وأن يكون سدًا منيعًا ضد كل من يحاول تفريق عصا الطاعة أو أن يحدث فوضى.

وأشار السند إلى أن أول فتنة وقعت هي فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، متسائلاً: ما الذي حمل قتلة عثمان على قتله وهو المبشّر بالجنة وزوج بنتي رسول الله ﷺ ؟ إذ زعم أهل الفتنة أنه لا يصلح للولاية ويحابي أقرباءه ويعطي العطاء لمن هم من قرابته ويولي غير الأخيار وأنه أحدث في الدين.

وهو ما أثاره أرباب الفتنة فشقوا عصا الطاعة وأحدثوا الفوضى والفتنة وأسالوا الدماء وعطل الجهاد والدعوة، مضيفًا: إلى اليوم والأمة تعاني بسبب هذه الفتنة التي وقعت في زمن عثمان بمقتله رضي الله عنه.

وختم بقوله: وإلى اليوم مازال هذا الجرح ينزف ونحن نشعر ونستشعر شؤم هذا الذنب وهذه المعصية وهذا الحدث كما تكرر الفتنة أيضًا بمقتل علي رضي الله عنه والخروج عليه من الخوارج الذين يتقربون إلى الله بزعمهم بمقتله وانتهت بمقتله رضي الله عنه الخلافة الراشدة وأصبحت ملكًا عضوضًا.