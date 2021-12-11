"مطرية" تتشكل ثم تنطلق.. توقعات أولية لـ"المسند": البداية الأربعاء

قال: ميدان التأثير يضم مناطق عدة.. والمعطيات تتأكد بالنماذج المناخية

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أنه من المتوقع أن تتشكل حالة مطرية يوم الأربعاء القادم وتستمر لبضعة أيام.



وقال "المسند": "التوقعات الأولية تُشير إلى أن ميدان التأثير يشمل مناطق عدة تتضح منتصف الأسبوع عندما تتقوى المخرجات وتتأكد المعطيات في النماذج المناخية".