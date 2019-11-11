مدير مستشفى صامطة يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

تستهدف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين

دشن مدير مستشفى صامطة العام، عبدالله بن أحمد عريشي، الاثنين، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بأخذ أول جرعة تطعيم.

جاء ذلك بحضور مشرف مكافحة العدوى بالمستشفى، الدكتور أحمد هنداوي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

وقال "عريشي" إن الحملة تستهدف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإنفلونزا: "الأطفال الأقل من خمس سنوات، والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمن، وأمراض الكبد المزمنة، والممارسون الصحيون"، للحد من انتشار العدوى وتقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

وأضاف أن الحملة تنطلق بناءً على توجيهات وزارة الصحة، وضمن رسالة المستشفى المجتمعية لتوعية أفراد المجتمع صحيًا وزيادة الثقافة الصحية.

وأوضح مشرف مكافحة العدوى، الدكتور أحمد هنداوي، أن الإنفلونزا الموسمية، تنتشر بسهولة عن طريق استنشاق حبيبات الرذاذ من حامل العدوى، والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب عند العطس.

كما يمكن للفيروس الانتشار عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم.

ولفت إلى أن الطريقة الأفضل والوحيدة للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة، هي الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية، استمرارًا لجهود المستشفى للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي.