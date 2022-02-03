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أكدت الوقوف إلى جانبها في وجه كل ما يهدد أمنها

الأردن تدين إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه الإمارات

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أدانت الحكومة الأردنية اليوم إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه دولة الإمارات، تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، مشددة على تضامن ووقوف الأردن المطلق إلى جانب الإمارات في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.