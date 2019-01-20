أمير الجوف يصل "القريات" في مستهل زيارته عدداً من محافظات المنطقة

كان في استقباله المحافظ ومديرو الإدارات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية

وصل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، مساء اليوم، مطار القريات، في مستهل زيارته لعدد من محافظات ومراكز المنطقة، وكان في استقباله لدى وصوله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ومديرو الإدارات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية.

بعد ذلك توجّه أمير الجوف لقيادة حرس الحدود بالمنطقة، وكان في مقدمة مستقبليه قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، حيث استعرض حرس الشرف وصافح كبار الضباط بالقيادة، كما استمع من اللواء "الفقير" لإيجاز عن أعمال وأنشطة قيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف.

وأكد أن قطاع حرس الحدود حصن منيع لحدود وطننا الغالي في التصدي لضعاف النفوس من أي محاولة للاعتداء أو التهريب من خلال العمل المستمر على مراقبة الحدود، وفق أحدث الوسائل المعمول بها عالمياً، في ظل دعم حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية.

ونوّه أمير منطقة الجوف بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود بالمنطقة وبقية مناطق المملكة، مؤكداً أن أعمال حرس الحدود واضحة للبيان وتُشرف الجميع.