محافظ المويه يزور سكن العمالة داخل الأحياء السكنية

ضمن مساعي الجهات المعنية للحد من انتشار "كورونا"

نفذ محافظ المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم، ورئيس البلدية، جولة على سكن العمالة داخل الأحياء السكنية مساء اليوم الأحد، للاطلاع على أوضاع وظروف العمالة، ضمن مساعي المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكانت بلدية محافظة المويه، قد نفذت عددًا من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم مبنى المحافظة والطرق الرئيسة داخل الأحياء، وذلك بمتابعة من محافظ المويه، أحمد بن عبدالله عبدالدائم.

كما تنفّذ "البلدية" جولات مراقبة على الأسواق والمحال بشكل يومي؛ تنفيذًا للتوجيهات، وحفاظًا على السلامة العامة.

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 09:15 PM

ضمن مساعي الجهات المعنية للحد من انتشار "كورونا"

محافظ المويه يزور سكن العمالة داخل الأحياء السكنية

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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نفذ محافظ المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم، ورئيس البلدية، جولة على سكن العمالة داخل الأحياء السكنية مساء اليوم الأحد، للاطلاع على أوضاع وظروف العمالة، ضمن مساعي المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكانت بلدية محافظة المويه، قد نفذت عددًا من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم مبنى المحافظة والطرق الرئيسة داخل الأحياء، وذلك بمتابعة من محافظ المويه، أحمد بن عبدالله عبدالدائم.

كما تنفّذ "البلدية" جولات مراقبة على الأسواق والمحال بشكل يومي؛ تنفيذًا للتوجيهات، وحفاظًا على السلامة العامة.

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