216 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطر

"الصحة": يرتفع الاجمالي إلى 2728 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، عن تسجيل 216 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، ليرتفع الاجمالي إلى 2728 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 20 حالة شفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 247 حالة، موضحةً أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مواطنين عائدين من السفر ممن يخضعون للحجر الصحي، بينما تعود معظم الحالات الأخرى إلى مخالطين لحالات تم تشخيص إصابتها بفيروس (كوفيد-19) مؤخراً من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.