"هيئة الزكاة والضريبة" تعلن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء جازان

يوم الأحد المقبل.. وفق ضوابط واشتراطات محددة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك ميناء جازان، وفق الضوابط والاشتراطات.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المزاد سيكون يوم الأحد 2 ربيع الآخر 1443هـ، في الرابعة عصراً بجمرك ميناء جازان.

وأضافت أنه يُشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التي تشمل، دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة.