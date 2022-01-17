تأجيل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس حائل إلى 9 صباحًا غدًا

بسبب انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل تأجيل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس إلى 9 صباحًا غدًا الثلاثاء.

وقالت الإدارة في بيان لها: "حرصًا على سلامة طلبة المدارس ومنسوبيها، ونظرًا لما تشهده منطقة حائل من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي لتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 9 صباحًا خلال الأيام من الثلاثاء إلى الخميس 15-17 / 6/ 1443هـ.