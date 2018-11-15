عسير في المركز الثاني في "مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"

"سبق" تسلط الضوء على مساجد "النصب والسرو والمضفاة وصدر أيد وعكاسة"

احتلت منطقة عسير المركز الثاني لأكثر مناطق المملكة بعد العاصمة الرياض، من حيث عدد المساجد التاريخية التي دخلت المرحلة الأولى لـ"مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، بواقع خمسة مساجد من إجمالي ٣٠ مسجداً، وهي "النصب بمدينة أبها، المضفاة بمركز بللسمر، صدر ايد، وآل عكاسة، والسرو بمحافظة النماص".

وتعد عسير أكثر المناطق التي تحتضن المساجد التاريخية على مستوى المملكة، كما أنها تتصدر مواقع التراث الوطني بشكل عام.

ويأتي دعم ولي العهد للمساجد التاريخية، نظراً لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي تمتاز به.

ويعد برنامج "إعمار المساجد التاريخية" أحد البرامج التي تبنَّاها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث الخيرية الأمير سلطان بن سلمان، في إطار اهتمامه بكل ما له صلة بخدمة بيوت الله والتراث العمراني الإسلامي؛ حيث أخذت مؤسسة التراث على عاتقها القيام بدورها في الاهتمام بالمساجد في المملكة وأهمية توثيق وترميم عدد من المساجد ذات القيمة التاريخية منذ بداية إطلاقها للبرنامج عام 1418هـ.

وفيما يلي إضاءات تعريفية بالمساجد الداخلة في المرحلة الأولى:

مسجد النصب

يقع مسجد النصب في حي النصب التراثي بوسط مدينة أبها، ويطل على واديها الشهير.

بُني المسجد عام ١٢٧٩، وهو مكون من الحجر، وأسقفه من شجر العرعر، وتبلغ المساحة المسقوفة منه حوالي ٣٥ متراً مربعاً، وبه فناء خارجي يسمى "الصوح"، ويقع في الجزء الشرقي منه بئر وأماكن للوضوء؛ وهي عبارة عن مجموعة من الحفر الصغيرة التي يربطها مجرى صغير تتم تغذيتها من البئر المجاورة.

مسجد السرو

يمكن الوصول إلى المسجد بسوق السرو القديم التابع لمركز السرح شمال محافظة النماص، من خلال ممرات صغيرة في السوق الشعبي.

والمسجد عبارة عن مصلى بأبعاد (10×4) أمتار مربعة، وارتفاع سقفه يبلغ 2.9م، وهو مبني من الحجارة والطين وعليه طبقة من الجص، والسقف مبني من خشب العرعر، وبه حرم خارجي ومواضئ وبركة.

مسجد صدر أيد

ويتوسط المسجد بقرية صدر أيد التاريخية التابعة لمحافظة النماص، ويمكن الوصول له من خلال ممرات صغيرة في القرية.

والمسجد عبارة عن مصلى بأبعاد (14×5) أمتار مربعة، وارتفاع سقفه يبلغ ثلاثة أمتار، مبني بالحجارة والطين ومسقوف بخشب العرعر ومكسوّ بطبقة من الجص، له فناء بأبعاد (15×8) أمتار مربعة، إضافة إلى أن به بركة ماء وأحواضاً للوضوء مبنية من الجص، ويوجد على جدار محرابه الخارجي حجر به نقش آثاري عبارة عن وصية أو خطبة تحمل التاريخ 170 للهجرة.

مسجد المضفاة

ويقع المسجد بقرية المضفاة التاريخية التابعة لـ"بللسمر"، ويمكن الوصول إليه من خلال المركبة عبر طريقين أحدهما رئيس والآخر فرعي "من الوادي"، وتوجد ممرات صغيرة في القرية توصل من وإلى المسجد.

والمسجد عبارة عن مصلى بأبعاد (20×6) أمتار مربعة، وارتفاع سقفه يبلغ 3.1م، مبني من الحجر، وتوجد به خمسة أعمدة من خشب العرعر أحدها وُضع حديثاً لتدعيم السقف، وجميع السواري خشبية من العرعر وسقف خشبي كامل.

وللمصلى مدخل من الجهة الجنوبية "الحرم" وحرم خارجي وفراغ للضيافة، ومئذنة قديمة يُوصَل إليها بدرج من الحرم، ولا يزال الموضئ بحالة جيدة وأُزيلت البركة، ووُضع خزان ماء حديث.

مسجد عكاسة

ويتربع مسجد عكاسة القرية القديمة بمحافظة النماص، وبجواره قلعة أثرية وبيوت قديمة، وبناؤه قديم جداً.

والمسجد مبني من الحجر والأجاص، ومسقوف بشجر العرعر، وتبلغ مساحته ٧٢ متراً مربعاً، وفيه فناء خارجي يسمى: حوش المسجد، ويقع في الجزء الشرقي منه بركة للوضوء، ويربطها مجرى صغير يغذي أحواض الوضوء.