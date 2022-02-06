"كورونا" يصيب وزير الدفاع التركي

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم "الأحد"، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وبين "أكار" عبر "تويتر"، أنه أجرى فحصًا لعدوى لـ"كوفيد-19" أعطى نتيجة إيجابية.
وقال: "لحسن الحظ أنا في حالة صحية جيدة، وأواصل القيام بعملي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس إصابته وزوجته أمينة بـ"كورونا".
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"أكار" أشار إلى مواصلته للعمل
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم "الأحد"، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وبين "أكار" عبر "تويتر"، أنه أجرى فحصًا لعدوى لـ"كوفيد-19" أعطى نتيجة إيجابية.
وقال: "لحسن الحظ أنا في حالة صحية جيدة، وأواصل القيام بعملي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس إصابته وزوجته أمينة بـ"كورونا".