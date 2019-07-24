وصول 479917 حاجاً للمدينة المنوّرة

وفقاً للإحصائية اليومية لحركة القدوم والمغادرة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى أمس 479917 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 279700 حاج، غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة، خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة أمس 200192 حاجاً.