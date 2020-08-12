"الاتصالات": "زين" الأكثر تغطية لخدمات الجيل الخامس

وفق تقرير "مقياس" لـ 35 محافظة مغطاة بالكامل بالخدمة

كشف تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن توافر خدمات وتقنيات الجيل الخامس "5G" في 35 محافظة بالمملكة وبشكل كامل.

واحتلت شركة "زين" صدارة الترتيب بتغطيتها 27 محافظة، فيما بلغت تغطية شركة موبايلي 20 محافظة، وجاءت شركة الاتصالات أخيراً بتغطيتها 12 محافظة فقط كأقل الشركات في تغطية تقنيات الجيل الخامس بالمملكة.

وبلغ متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس في المملكة قرابة 393.14 Mbps أي بزيادة عن تقرير مقياس للربع الأول 1.18 %، فيما بلغ مدى سرعات الجيل الخامس المتنقل الـ 113.84-681.86 Mbps.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أصدرت أمس تقرير "مقياس" للربع الثاني من عام 2020م، بهدف تعزيز التنافسية لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في القطاع من خلال تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء القطاع في المملكة.