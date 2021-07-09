"الصحة": تسجيل 1133 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1582 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، تسجيل1133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 498906 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1582 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 479,709 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7947 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11250 والحالات الحرجة 1378 حالة.