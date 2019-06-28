الصورة الأكثر إعجابًا.. ولي العهد يتقدم رؤساء دول الـ20

سجلت صور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم الجمعة في مدينة أوساكا اليابانية، تداولًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما سطر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عبارات الإعجاب ضمن تعليقاتهم على الصور واللقطات التي ظهر فيها سمو ولي العهد؛ في ظل الحفاوة التي استقبل بها من رؤساء الدول.

الصورة الأكثر إعجابًا والتي التُقطت مساء اليوم، ونشرها المصور بندر الجلعود، ظهَر فيها سمو ولي العهد يتقدم رؤساء عدد من الدول؛ حيث يسير خلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وخلفه الرئيس التركي وعدد من رؤساء الدول.