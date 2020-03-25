فيروس كورونا يضرب ولي عهد بريطانيا

المملكة المتحدة شهدت أمس أكبر ارتفاع يومي

قالت "رويترز"، اليوم، إن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز؛ أُصيب بفيروس كورونا.

وكانت المملكة المتحدة قد شهدت، أمس، أكبر ارتفاع يومي لها في وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفي 87 حالة؛ من ضمنها 21 في المستشفى نفسه.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 26 % تقريباً خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصاً.