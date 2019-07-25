"الشهري" يرعى حفل ختام أنشطة برنامج "إجازتي 4"

للأندية الموسمية وأندية الأحياء بتعليم شرورة

أقيم مساء الأربعاء، الحفل الختامي لأنشطة برنامج "إجازتي 4" لأندية الأحياء والأندية الموسمية بتعليم شرورة، برعاية محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة التعليم بشرورة، فهد بن صالح عقالا، ومدراء الدوائر الحكومية وأولياء الأمور بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الملكي وآيات من القرآن الكريم، ثم قدمت فقرة ترحيبية من طالبات النادي الموسمي بالمتوسطة الأولى.

وألقى فهد بن صالح عقالا، كلمة رحب فيها براعي الحفل والضيوف، وقال إن هذه الرعاية للحفل تأتي في إطار دعم ولاة الأمر لأنشطة الشباب وكل ما يدعم ويتناغم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، التي تركز على عنصر الشباب وتدريبهم وتأهيلهم واحتوائهم، وخلق فرص لهم لقضاء وقت يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة.

وثمن ما يجده قطاع التعليم بالمحافظة ومنسوبوه من رعاية واهتمام مستمر من أمير المنطقة ونائبه، ومتابعة من محافظ شرورة.

وقال إن الإدارة سوف تحرص على زيادة عدد الأندية الموسمية وأندية الأحياء؛ لما شاهدنا فيه من إقبال وتنافس من أبناء المحافظة.

وفي ختام الكلمة قدم مدير التعليم الشكر لمحافظ شرورة، على رعايته للحفل. كما شكر المساعد للشؤون التعليمية ومدير إدارة النشاط والمشرفين على الأندية ومديري الأندية والمعلمين والإداريين، على جهودهم الكبيرة في نجاح برامج الأندية الصيفية، سائلاً الله تعالى أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة.

بعد ذلك شاهد الجميع العرض المرئي عن الأنشطة والفعاليات التي قدمتها الأندية خلال الإجازة الصيفية؛ من سياحية وترفيهية وثقافية واجتماعية وتطوعية.

ثم قدمت طالبات الأندية أوبريتًا إنشاديًّا، بعد ذلك جرى تكريم المشاركين والمتميزين بالأندية وراعي الحفل.