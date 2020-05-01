"القيادة الإماراتية" تهنئ المواطنين والمقيمين على تطوير علاج لـ "كورونا"

تمت تجربة علاج بالخلايا الجذعية على 73 حالة وتماثلت للشفاء

نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" في خبر عاجل تهنئة رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي العهد للشعب الإماراتي والمقيمين على الإنجاز العلمي الخاص بتطوير علاج كورونا.

وتفصيلاً، كانت وزارة الاقتصاد الإماراتية قد منحت براءة اختراع لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، حسب سكاي نيوز عربية.

وقام بتطوير هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ووفقاً للوكالة، فقد تمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة والتي شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

ومن المفترض أن يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى "كوفيد-19"، والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته.

ولم يبلغ أي من المرضى، الذين تلقوا العلاج، عن أي آثار جانبية فورية، ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى "كوفيد-19"، وتستمر التجارب لإثبات فعالية العلاج ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.