"مدني نجران" يعثر على جثة "مفقود وادي عاكفة".. ويجدِّد تحذيراته بتوخي الحيطة والحذر

وجدها في منطقة تبعد 5 كلم عن موقع جرف السيل مركبته

انتشل الدفاع المدني بمنطقة نجران جثة مفقود وادي عاكفة من منطقة مغمورة بالمياه على مسافة تقدر بنحو خمسة كيلومترات من موقع جرف السيل مركبته.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الرائد عبدالخالق بن علي القحطاني، إن عمليات الدفاع المدني بمنطقة نجران تلقت عند الساعة الثانية من فجر يوم أمس الاثنين الموافق ٦ ذي الحجة بلاغًا، يفيد بجرف السيل مركبة تابعة لقوات وزارة الحرس الوطني بقيادة أحد منسوبيهم أثناء تأديته مهام عمله نتيجة للأمطار التي هطلت على منطقة نجران، وذلك بوادي عاكفة بمركز عاكفة.

وأبان أنه على الفور تم نقل فرق البحث والإنقاذ المائي والمعدات اللازمة للموقع للقيام بعمليات البحث، وتمشيط الموقع بدءًا من موقع السقوط باتجاه جريان السيل. ونظرًا لوعورة المنطقة، وتعذُّر استمرار عملية البحث بسبب الأمطار، فقد تم كف البحث عن المفقود عند منتصف ليل أمس.

وأضاف الرائد القحطاني بأنه في تمام الساعة السادسة فجر هذا اليوم الثلاثاء عاودت فرق الدفاع المدني بنجران، بمشاركة الجهات المساندة من الحرس الوطني وحرس الحدود والفرق التطوعية، عمليات البحث والتمشيط في وادي عاكفة بدءًا من نقطة الجرف، والقيام بتفتيش المواقع المحتملة كافة مع الاستعانة بغواصي الدفاع المدني للبحث في مواقع تجمعات المياه الموجودة بالوادي، والاستعانة كذلك بجميع المعدات اللازمة.

وأشار إلى أنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر هذا اليوم تم العثور على جثة المفقود -رحمه الله- على مسافة تقدر بنحو ٥ كيلومترات من موقع الجرف عن طريق فرق البحث من الجهات المساندة من الحرس الوطني، وتم انتشال الجثة من منطقة مغمورة بالمياه، وتسليمها للجهة المختصة لإكمال اللازم.

وتقدم الرائد القحطاني بخالص العزاء لذوي المتوفى، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

كما جدد "القحطاني" التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول، وعدم الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني. متمنيًا السلامة للجميع.