وظائف مؤقتة للسعوديين من حملة الماجستير في جامعة الملك فيصل

اعتباراً من اليوم وحتى 28 من الشهر الجاري وبتخصصات إدارة أعمال

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن حاجتها لحملة درجة الماجستير من المواطنين السعوديين "رجال ونساء"؛ للاستعانة بهم في وظائف مؤقتة وفق تخصصات ماجستير إدارة أعمال.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أنه يشترط للتقديم أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الماجستير من جامعة مرموقة في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل أن يكون من خريجي برنامج خادم الحرمين الشرفين للابتعاث، وأن يكون لدى المرشح خبرة عملية في الجودة ومعايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لا تقل عن ثلاث سنوات، ولديه إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وسعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المذكور أعلاه في المجال المطلوب.

وأضاف: "على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط: "https://services.kfu.edu.sa/Contractor"؛ وذلك اعتباراً من اليوم 24/ 3/ 1439هـ وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت بتاريخ 28/ 3/ 1439هـ؛ علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية، مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق".